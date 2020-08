Elisabeth Toft og Brian Frimand driver virksomheden De Grønne Malere, som de nu er blevet nomineret til en verdensmålspris for. Foto: Anders Ole Olsen

Firma nomineret til Verdensmål-pris

Her bor Elisabeth Toft og Brian Frimand, og herfra har de siden september sidste år drevet deres virksomhed De Grønne Malere.

Yderligere to virksomheder er nomineret, nemlig den store tekstilservice-virksomhed Berendsen samt non-profit foreningen Repair Cafe Danmark.

2030-panelets begrundelse for at nominere De Grønne Malere lyder sådan her: