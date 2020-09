Fire skoleklasser og 44 børnehavebørn sendt hjem efter coronasmitte

Tre medarbejdere og en elev på Pedersborg Skole er testet positiv for Covid-19, og det har ført til, at fire klasser er blevet hjemsendt og nu modtager digital undervisning.

- En af udfordringerne er, at der er så voldsomt et pres på testcentrene i øjeblikket, at det er vanskeligt at få tid.

Fire klasser

På Pedersborg Skole er der tale om to 5. klasser samt to tværgående tilbud med en aldersspredning på eleverne. Når børn er under 12 år, er det forældrene, der bestemmer, om de skal testes. I stedet indtræder reglen om, at man så skal holdes hjemme i en uge og være symptomfri i yderligere 48 timer. Hensyn må man også tage til undervisningssituationen, hvor reglen lyder, at den digitale undervisning kan foregå i 14 dage. Derefter skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurdere, om det eventuelt kan fortsætte. Men så længe varer det forhåbentlig ikke.