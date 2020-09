Artiklen: Fire klasser er allerede sendt hjem: Men smitten fortsætter med at brede sig

Fire klasser er allerede sendt hjem: Men smitten fortsætter med at brede sig

Det drejer sig om 1 ansat og to elever. Dermed er der nu i alt konstateret smitte hos fire ansatte og tre elever. Og fire klasser er sendt hjem.

Sorø Kommunes børne- og familiechef, Henrik Madsen, er ikke overrasket over, at tallet vil stige lidt, efterhånden som test-svarene kommer tilbage:

- Men vi har godt styr på det, og der er ikke tale om nogen alarmerende situation. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der er sket flere tiltag. Således er alle ud-af-huset-ting aflyst. Der var nogle elever, der skulle have været på lejrskole i næste uge, for eksempel. Det er aflyst. Jeg er fortrøstningsfuld, og det er altså ikke farligt at være på Pedersborg Skole, siger Henrik Madsen.