Se billedserie Villaen på Peter Damsvej 2A fik både diplom og plakette. Privatfoto

Fire bygninger fik hæderspris

Sorø - 28. november 2017 kl. 16:42 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Bevaringsforening uddelte fire priser for flotte istandsættelser. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Gennem det seneste år har Sorø Bevaringsforening holdt øje med bygnings-istandsættelser i Sorø Kommune, og mandag eftermiddag kunne foreningen så ved en sammenkomst i det gamle rådhus på Torvet give sin anerkendelse til fire ejendomme, der repræsenterer en specielt veludført restaurering.

I spidsen for udvælgelsen står foreningens formand Helge Tom og bestyrelsesmedlem Claus L. Christensen, der er arkitekt. Med i udvælgelsen har også været Ellen Williams og Anders Herbo samt Finn Kopp, der er repræsentant for kommunens håndværkere, og byplanarkitekt Else-Marie Hedegaard Jensen, der er repræsentant for Sorø Kommune.

To af ejendommene har imponeret bevaringsforeningen så meget, at de har fået en plakette i bronze til ophængning et synligt sted på facaden.

Det er Nyrup gl. Station på Banevej 10 i Nyrup og Peter Damsvej 2A i Sorø.

Den gamle station har gennemgået en omfattende restaurering. Bygningen er opført i 1900, og Helge Torm fortalte bl.a., at restaureringen er udført med stor håndværksmæssig ekspertise og med respekt for de gamle materialer og den oprindelige arkitektur. Bl.a. har man istandsat de originale, smårudede vinduer. Det er M.B. Ejendomme ApS. ved Lars Kofoed Jørgensen, der ejer den tidligere stationsbygning.

På Peter Damsvej kom plaketten i hus, fordi villaen fra 1907 er vedligeholdt med stor respekt for husets originale stilelementer. Der er lagt vægt på at bevare de oprindelige vinduer og andre særlige arkitektoniske elementer i det smukke og karakterfulde hovedhus.

Ejerforeningen Priorgaarden høstede et diplom som påskønnelse af den smukt udførte vedligeholdelse af forhusets facade og port. De formpudsede gesimser, bånd og indfatninger om de gamle vinduer er istandsat. Med stor faglig indsigt er de originale stiltræk bevaret såvel i detaljer som i farver, og husets fine karakterer står intakt. Det store portrum og fronten mod gaden har en stor herlighedsværdi.

Endelig kunne Claus Bo Ellekær modtage et diplom for istandsættelsen af ejendommen på Vedde Byvej 32 i Vedde. Huset er gradvist istandsat, og ejeren har lagt stor vægt på at fastholde og genskabe karakteristiske arkitektoniske detaljer. I istandsættelsen er der anvendt gode materialer, og det karakterfulde byhus betegner bevaringsforeningen som en berigelse af byen.