Finurlige fund på marken

Johnny Weidemann fra Dianalund har som sin hobby at lede efter spændende ting med sin metaldetektor. Der er indimellem langt mellem fundene, men på en mark ved Stenmagle var der bid.

På et forholdsvist lille areal fandt han omkring 70 gamle hundetegn. Hundetegnene er alle fra Politikreds 3 og fra 1949 til 1954.

- Et fund af den slags gør mig nysgerrig, og det er derfor, det er så spændende at finde sådan noget. Man får lyst til at kende historien bag, siger Johnny Weidemann.