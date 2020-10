Finn har stadig masser af kubik i blodet

Den 1. november kan Finn Ingemann fejre sit 50-års jubilæum som indehaver af F. I. Motorcykler. Han har dog ingen planer om at gå på pension, for han elsker sit arbejde og sine motorcykler.

- Jeg gik faktisk i lære som slagter som 15-årig og nåede fire år som lærling og et halvt år som svend, inden jeg skiftede branche og uddannede mig til mekaniker. Jeg brød mig ikke om at slå dyr ihjel, og med mekanikeruddannelsen kunne jeg forene arbejde og fritid, forklarer Finn Ingemann som i en lang årrække selv var en habil motocrosskører.

Egentlig bryder 73-årige Finn Ingemann sig ikke om at dvæle ved fortiden, for han finder det langt mere interessant at se fremad. For ham betyder nuet og fremtidens muligheder meget, meget mere. Men den 1. november kan den lokale motorcykelforhandler fejre 50-års jubilæum med forretningen F. I. Motorcykler, og det har givet anledning til et kort tilbageblik på en imponerende karriere som langt fra er slut - tværtimod!

