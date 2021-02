Den del af Flommen, der kan skøjtes på, er så stor, at der godt kan være flere mindre grupper på isen på samme tid. Illustration: Sorø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Find skøjterne frem: Flommen er farbar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find skøjterne frem: Flommen er farbar

Sidste vinter var der ikke mange skøjtedage - men nu kan der løbes igen.

Sorø - 05. februar 2021 kl. 09:57 Kontakt redaktionen

Efter en trist og våd 2019-20 vinter, ser det nu ud til, at det igen bliver muligt at kaste sig ud i de populære vinteraktiviteter. Kælke og bobslæder har allerede været brugt flittigt, men nu er det også muligt at hoppe i skøjterne og suse ud over Flommen ved Filosofgangen for enden af Ingemannsvej i Sorø.

- En koldfront ligger over Danmark, og »Skøjteflommen« er klar til issport og leg, siger biolog Line Strandholm Magnussen fra Sorø Kommune.

- Ophold og brug af Flommens arealer sker på eget ansvar, og man skal huske at holde to meters afstand, ligesom forsamlingsforbuddet på fem personer også gælder for de skøjtende.

- Ved at vise hensyn og give plads til andre, kan vi sammen holde banen åben, fortsætter Line Strandholm Magnussen.

- Så kom i små grupper og fordel jer over hele den en hektar store skøjtebane fra lampeposten og ned mod Skælskørvej. Kig for eksempel forbi sidst på dagen, hvor lygten er tændt.

»Skøjteflommen« er en eng, hvor Sorø Kodriverlaug har køer på græs i sommerhalvåret. Om efteråret slår kommunen de sidste stride staudetoppe af, inden engen oversvømmes. Klipningen sikrer en glat skøjtebane på den vinteroversvømmede eng.

- Kommunen prioriterer at klargøre skøjtebanen, uanset at vintersæsonerne er svingende, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

- Når det endelig fryser, så er det skønt at se liv og glade dage på isen. Det er den perfekte blanding af motion, udeliv og samvær med afstand.

Et godt tip til at få det maksimale ud af banen,er at medbringe kost eller sneskraber. Snefygning og tøvejr laver nemt bump i banen. Og er ungernes skøjter blevet for små, eller er "onkel Anders" blevet for ustabil til hockey! Så kan du jo prøve at få byttet skøjterne derude - eller på en af de mange online byttebørser.