Find en løsning sammen

Sorø - 25. april 2020 kl. 20:06 Af Erik Skibsted Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har på det seneste været en del skriverier om Sorø Seniorservice (SS) og udbringning af købmandsvare til ældre medborgere.

En ordning, som nu er overgået til et privat firma, efter at SS har meldte sig ud af ordningen.

Jeg er en af de frivillige i SS. Jeg kom godt nok aldrig i gang, for så kom Coronaen og lukkede for den trafik.

Bestyrelsen for SS valgte at stoppe med henvisning til at Kaarsbergcentret nu skulle være nødhospital.

SS bruger centeret til 2 ting: en telefonvagt, hvor vores »kunder« kan ringe og bestille vare og som frokostue til indtagelse af 2 stykker smørrebrød betalt af kommunen.

Vi kunne jo droppe smørrebrødet så længe Kaarsbergcentret er nødhospital eller få en spisebillet til en durumrulle hos en af de lokale pizzeriaer. Der må også kunne findes en løsning på telefon-problemet. Kommunen må da have masser af ledige kontorer, nu hvor mange arbejder hjemme.

Endelig er der hensynet til de frivillige selv.

Mange ligger i aldersgruppen 70-80. Eftersom den frivillige kun arbejder hver 4. uge, så kunne man forstille sig, at der var frivillige, der en overgang kunne køre hver uge eller hver 14 dag. Det burde selvfølgelig undersøges blandt medlemmerne.

Men det har formanden/bestyrelsen ikke ønsket. Formanden skriver en noget summarisk mail til medlemmerne: ».....vi vil ikke sætte medlemmerne i et dilemma, så der blev et A og et B hold. Det er ikke godt for sammenholdet i Seniorservice«.

Jeg er helt uenig.

Situationen er helt speciel og kræver lidt konduite.

Kommunen er forpligtiget til at yde de ældre denne service. At det så har betydet, at handelen er kommet udenbys, kan næppe bebrejdes borgmesteren.

Jeg vil opfordre borgmesteren og Seniorservice til at sætte sig sammen - med 2 meters afstand - og udtænke en løsning. Til gavn for de lokale købmænd og ikke mindst til gavn for vores »kunder«, som så igen vil møde en frivillig: Et kendt ansigt fra lokalområdet, der ikke er underlagt et minuttyrani af hensyn til produktiviteten. Der må kunne findes en løsning.

Erik Skibsted

Lynge Byvej 28

Sorø