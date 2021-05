John Christoffersen fra sportsrådet hædrede Heidi Rasmussen samt svømmeklubben og friluftsbadet i Ruds Vedby - Heidi kvitterede med en medalje til John. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fik en pris og kvitterede med en medalje

Ruds Vedby Svømmeklub og Heidi Rasmussen blev årets sportsnavn.

Sorø - 27. maj 2021 kl. 22:00 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

En klub, der ikke kæmper om medaljer, men kæmper for at overleve, hvilket den oven i købet er en sand mester i, blev torsdag aften ved kommunens leder- og mesterskabsarrangement på VKST i Fulby af formanden for Sorø Sportsråd, John Christoffersen, tildelt hæderen som årets sportsnavn.

I 1960'erne ville isenkræmmer Poul Dybdahl forære Ruds Vedby et friluftsbad. Dianalund Kommune kunne centraliseringens kunst og forsøgte at få anlægget placeret i Dianalund, men isenkræmmeren holdt fast i, at det skulle ligge i Ruds Vedby, hvor han havde tjent sine penge, og sådan blev det.

I 1974 åbnede navnkundige Jens Moltke og andre ildsjæle Ruds Vedby Svømmeklub, og på sit højeste rundede klubben 200 medlemmer. I dag er der cirka det halve.

Verdensmål Efter mange gode år gik pumpesystemet i stykker, og hverken i Dianalund Kommune eller efter kommunesammenlægningen var det muligt at finde penge til en reparation. Svømmeklubben gik i aktion og samlede underskrifter, og det førte til tanken om at skabe Danmarks første og hidtil eneste friluftsbad med biologisk rensning - der benyttes altså ikke klorvand, og i det hele taget lå badet fint i forhold til FNs verdensmål.

- Friluftsbadet og svømmeklubben hører sammen, sagde John Christoffersen, der undrede sig over, at kommunen fragter elever fra Ruds Vedby Skole forbi svømmebadet og til Sorø for at lære svømningens kunst i en privat hal.

Bassinet i Ruds Vedby er opvarmet til 23 grader - når det kommunale personale husker at tænde for varmen i tide. Der er en defekt robotstøvsuger på anlægget, der også har behov for ny belægning samt et skilt på bygningen, så gæster kan se, hvor de skal gå ind.

Gav en medalje Fra scenen opfordrede Heidi Rasmussen flere - blandt andet de øvrige foreninger - til at bruge friluftsbadet. Svømmeklubben stiller sig gerne til rådighed. Og så overraskede hun John Christoffersen på en helt speciel facon.

- Du skal have tak, John, for, at vi altid kan ringe til dig og få hjælp, sagde hun.

- Det er fedt, at vi som en lille klub altid har en livline i dig og Sorø Sportsråd.

Jens Moltke stod bag Ruds Vedby Legene, hvor svømmeklubber fra hele landet gennem 30 år kom til Ruds Vedby. Det kan det biologiske anlæg ikke klare, og derfor måtte det lukkes, men der var stadig en medalje tilbage fra de »gode, gamle dage« - og den fik John Christoffersen som tak.

- Jeg er da ydmyg og glad for prisen, siger Heidi Rasmussen.

- Vi har aldrig rigtig været noget i forhold til kommunen. Vi er en lille klub, der har en åbningstid på fire måneder om året - men nu har vi godt nok også fået vinterbadning på programmet. Vi har i øvrigt indskrivning af medlemmer fredag klokken 16.30 ved friluftsbadet, og vi håber, at mange melder sig.

I Ruds Vedby er medlemmer af familien Rasmussen i øvrigt de helt store ildsjæle. Heidis mor, Vita, har været med i driften af klub og friluftsbad i 50 år. Heidis 18-årige datter, Sofie, er livredder og svømmetræner, mens hendes 16-årige datter, Matilde, står i kiosken og er hjælpetræner. Det er ganske imponerende.