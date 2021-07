Ikke alt har kunnet lade sig gøre, og ikke alt er gået som smurt, men først og sidst er Mette Skjoldan lykkelig over, at festivalen nu er en realitet. Foto: Thomas Olsen

Festival vender tilbage med baller og marked

Sorø - 05. juli 2021 kl. 06:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det har været noget af et hækkeløb at planlægge og afvikle den første historiske festival i Sorø Kommune.

Sådan beskriver formand for Historieforeningen og primus motor i festivalen, Mette Skjoldan, det.

Fire dage med mange forskellige aktiviteter - indendørs og udendørs, gratis og med entré - er overstået. Noget er gået godt. Andet er gået knap så godt.

- Udendørsaktiviteterne blev ikke rigtig til noget på grund af det meget regnvejr. Fodbold-EM trak gæsterne væk fra arrangementet på Kongsgaarden lørdag aften. Til gengæld var der 40 til den adelige middag på Comwell og 30 til guldaldermiddagen på Kragerup. Og vi har fået positive tilbagemeldinger på politiker-duellen på åbningsdagen, siger Mette Skjoldan.

Corona-benspænd Men at alt ikke har siddet lige i skabet ved festival-debuten, tager ikke humøret fra Mette Skjoldan, der først og sidst er lykkelig over, at det endelig lykkedes at på festivalen på benene:

- Det er for mig det vigtigste. At nu er vi i gang. Og sådan et arrangement skal jo nok have et par år til at blive etableret i folks bevidsthed. Vi havde planer om flere ting, men coronaen har gjort, at der var nogle ting, vi ikke turde binde an med, fordi vi ikke vidste, om det kunne gennemføres, forklarer Mette Skjoldan.

Maskebal og bondebal Deriblandt var planer om at holde et maskebal, et bondebal og et historisk marked. Elementer, der vil være at finde i festivalen, når den bliver gentaget næste år. For at den bliver gentaget, er Mette Skjoldan ikke så meget i tvivl om. Og det vil formentlig blive på samme tidspunkt af året:

- Vores mål er jo, at festivalen ikke kun skal være for kommunens egne borgere, men også for turister. Dér passer sommerferie-perioden godt. Emnemæssigt vil vi heller ikke kun fokusere på lokal historie, men også danmarkshistorie, siger Mette Skjoldan.

Uden underskud På trods af at der ikke har været fuldt hus til arrangementerne med entré, forventer Mette Skjoldan ikke underskud på festivalen:

- Vi forsøger at være ekstremt økonomiske. Målet er at blive nogenlunde selvforsynende, selv om vi nok altid får brug for at søge fonde. Jeg har været både benovet og imponeret over, at vi i år har fået 70.000-80.000 kr. fra fonde til at få festivalen i gang.

Hun håber at få involveret endnu flere mennesker i festivalen næste år. Blandt andet skal byens butikker involveres.

- I det hele taget vil vi gerne inddrage folk. Og festivalen skal ikke kun være sådan noget fint noget. Det skal også være en folkelig og fornøjelig fest. Og det vil der blive meget mere af næste år, siger Mette Skjoldan.