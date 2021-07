Se billedserie Byrådsmedlem Anne Madsen (S) så nysselig ud i sit Holberg-kostume. Knap så nysselige var de ord, der kom ud af hendes mund. Foto: Thomas Olsen

Festival skudt i gang med sang og duel

Sorøs første historiske festival er i fuld gang. Den blev indledt med sommersang og spydigheder. Og varer til og med søndag.

Sorø - 01. juli 2021 kl. 18:13 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er flere år siden, at Mette Skjoldan første gang luftede sin drøm om at skabe en historisk festival. En festival der tager udgangspunkt i perioden 1684-1862, der er indrammet af Holbergs fødsel og Ingemanns død.

Sidste år skulle det have været, men coronaen ville det anderledes. Men i år er det lykkedes, og torsdag eftermiddag blev festivalen skudt i gang på den store plæne foran Sorø Akademis hovedbygning.

To vigtige personer Under en blå himmel og med omkring 50 tilskuere siddende på græsset kunne Mette Skjoldan byde velkommen til fire dage med mange forskellige arrangementer rundt om i kommunen. Nogle gratis - andre mod betaling.

Borgmester Gert Jørgensen klippede den røde snor over og holdt en tale, hvori han gjorde nedslag i episoder fra såvel Holbergs som Ingemanns liv. Med Ingemann har han endog det tilfælles, at han selv er døbt i Hyllested Kirke, hvor Ingemann blev viet til sin Lucie 140 år tidligere.

- Holberg og Ingemann er to vigtige personer at fejre. Og jeg tror, at folk er mere end klar tilat komme ud og fejre noget igen, sagde borgmesteren, inden han gik på talerstolen.

Spydige Holberg-citater Merethe Køhl Hansen og Louise Pape spillede og sang en række historiske blomstersange i de smukke omgivelser, inden det igen var borgmesterens tur.

Denne gang havde han dog ikke fået mulighed for at forberede sig. For i en ord-duel med byrådskollega - og oppositions-førstedame - Anne Madsen handlede det om at orientere sig i 15 Holberg-citater og levere dem på den mest fængende og underholdende måde.

De to, der så yndige ud i Holberg-dragter udlånt af Holberg Teatret, kastede spydigheder efter hinanden med mere belevne ord, end man formentlig kommer til at opleve i den kommende valgkamp, og det hele blev styret af en veloplagt områderedaktør for Sjællandske Medier i Sorø, Bjarne Stenbæk.

Tre dage mere Tre runder dystede de to i, og det var op til publikum at bedøme, hvem der gjorde det bedst. De to første endte uafgjort, men Anne Madsen vandt den sidste og afgørende.

Men som Bjarne Stenbæk sagde:

- Der er jo mulighed for revanche den 16. november.

Åbningsdagen bød endvidere på tale af skuespiller Henrik Jandorf, og Weyse-melodier spillet af saxofonist Christian Ancher Grøn.

Fredag, lørdag og søndag fortsætter det, og hele programmet kan ses på hjemmesiden www.1684-1862.dk