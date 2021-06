Festival: Ars Nova lægger ud

Ars Nova Copenhagen regnes for et af verdens fineste vokalensembler. PR-foto

Sorø - 29. juni 2021 kl. 14:19 Kontakt redaktionen

Onsdag den 7. juli 20.00 går Sorø Internationale Musikfestival i gang - eller Klassisk i Sorø, som den kalder sig nu.

Den første koncert finder sted i Sorø Klosterkirke og er med vokalensemblet Ars Nova Copenhagen samt Messiaen Quartet Copenhagen dirigeret af Søren Kinch Hansen.

Koncerten byder på følgende værker:

Peter Bruun: The Rain at Sea.

Per Nørgård: Singe die Gärten for kor, klaver og cello.

Peter Bruun: Merman on the Shore, for klarinet, melodica, violin og cello.

Niels Rosing-Schow: Where the Willows meet , for kor.

Juliana Hudkinson: Grænseland, for kor.

Peter Bruun: The wind at Sea for kor, klarinet, klaver, violin og cello.

Ars Nova Copenhagen blev etableret i 1979 og har for længst etableret sig som et af verdens fineste vokalensembler.

Billetpris: 150 kr. Børn og unge under 18 år kommer gratis ind. Billetsalg: ticketmaster.dk, Sorø Bibliotek eller ved indgangen.