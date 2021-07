Se billedserie Sanne Larsen, næstformand i Sorø Kajakklub, har taget dette billede, som er en typisk situation efter en lun fredag eller lørdag aften.

Festglade unge gør livet surt for søsportens foreninger

Sorø - 01. juli 2021

Flasker, dåser, pizzabakker og cigaretskod der flyder på gulv og borde eller i søen. Nu forsøger foreningerne ved Sorø Sø med en fælles indsats at sætte en stopper for det.

Det er frivillige, der knokler for at drive søsportsforeningerne for enden af Frederiksvej. Og det gør de gerne, fordi de brænder for deres sport. Men de frivillige synes ikke, det er rimeligt, at de også skal knokle med at rydde op efter unge mennesker, der har festet og efterladt sidde-arealerne ved klubhusene i en miserabel tilstand.

Problemet med festende unge ved især roklubben, kajakklubben, Skjolden og i Akademihaven har været særligt stort i år.

Måske fordi der stadig er corona-restriktioner i nattelivet, og så søger de andre steder hen? Måske fordi de unge er ekstra festglade efter en lang vinter med nedlukning på flere fronter.

Alt det kan søsportsforeningerne, Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Akademi egentlig godt forstå.

Det ændrer dog ikke ved, at affald og støjende adfærd er et problem, og at det er nødvendigt med en løsning på det, siger de.

Forleden var de samlet til et møde for at finde på ideér, som kan stoppe nattefester, der ender som en belastning for de frivillige.

Det er nemlig medlemmerne, der hænger på oprydningen, når de møder dagen derpå for at tage en tur i kajakken eller i båden.

På mødet var der enighed om, at en af de vigtigste veje til respekt for andres ejendom ved Sorø Sø er forældrene til de unge.

Og det har faktisk vist sig, at kommunikation til netop forældrene virker.

- Efter at jeg sendte en meddelelse ud til både elever og forældre på Akademiet om problemet, skete der faktisk noget positivt. Så det er den vej, vi skal gå, og vi skal blive ved med at minde dem om det, sagde Kristian Jacobsen, rektor på Sorø Akademis Skole.

Der er flere grupper af unge, som skaber problemer ved søsportsforeningerne. Nogle af dem har SSP Sorø god kontakt med. Det er skoleeleverne, men også en gruppe unge uden for lokalområdet har nogle gange svært ved at opføre sig ordentlig.

- Sorø Kommune er lidt låst på det her område. For de unge efterlyser tydeligvis et sted, hvor de kan drikke alkohol, men kommunen må ikke tilbyde dem noget mødested, hvor der serveres alkohol, sagde rektor.

Jette Würtz, der er aktiv i Sorø Kajakklub, foreslog en forældregruppe, der organiseret skiftes til at holde lidt øje med de unge ved søsportsforeningerne. Alternativt i et samarbejde med Natteravnene i Sorø.

Hverken roklubben eller kajakklubben ønsker at gøre som Sorø Sejlforening, der har barrikaderet sig med hegn og låste låger for at undgå ungebesøg.

- Det kan ikke være meningen, det skal være sådan i Sorø. Vi må finde en anden løsning, påpegede Jette Würtz.

Også Stiftelsen Sorø Akademi oplever problemer efter store begivenheder som sidste skoledag etc.

Især med affald der er smidt i haven. Stiftelsen bruger mange mandskabstimer på at rydde op bagefter, så haven kan se pæn ud for dagens gæster.

- Det er ikke rimeligt. Men vi ved heller ikke, hvad vi skal gøre. For os er det ikke lykkes at mobilisere forældre-gruppen, sagde akademigartner Anders Grube på mødet. Stiftelsen har forsøgt sig med vagter.

- Det virker, men det er en meget dyr løsning, lød det fra Anders Grube.

Problemet har netop toppet med mange skoleafslutninger, og initiativgruppen forudser en mere rolig sommer i ferietiden. Men de mødes igen i august, og her deltager også SSP Sorø. Der er nemlig ofte også mange lune sommeraftener i august og september, hvor de unge samles til fest i naturen.