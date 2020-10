Fest endte helt galt: Unge blev truet på livet

Natten mellem lørdag og søndag var der en privat fest i Solparken i Dianalund. Da arrangøren omkring klokken 04 bad en 21-årig mand om at forlade festen, udviklede det sig. Der opstod en diskussion, som endte med, at den 21-årige truede fire jævnaldrende personer på livet. Han truede med at skyde og stikke dem med kniv.