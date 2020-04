Se billedserie Når klokken ringer, går mødet i gang. Borgmester Gert Jørgensen ringede også med klokken til byrådets første virtuelle møde onsdag. Foto: Jørgen Jørgensen

Fem timers lokalpolitik ligger snart klar til borgerne

Sorø - 23. april 2020 kl. 16:07 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Gert Jørgensen ringede onsdag eftermiddag på klokken, der indleder ethvert byrådsmøde i Sorø. Men denne gang var det fra et mødelokale på Rådhusvej, og alle byrådsmedlemmer sad bag deres computere et andet sted.

Det var Sorø Byråds første virtuelle møde, der holdes på denne måde på grund af corona-restriktioner.

- Det gik overraskende godt. Der var nogle tekniske ting, der ikke fungerede optimalt, men overordnet set blev mødet holdt på en måde, hvor dialogerne og drøftelserne var gode, siger borgmesteren.

Fordi april-mødet blev aflyst, var der to møders dagsordenpunkter på det virtuelle byrådsmøde onsdag aften. Det betød - i kombination med de tekniske udfordringer undervejs - at mødet kom til at vare over fem timer.

- Jeg ville ikke være ked af at skulle holde endnu et virtuelt møde, men det er nu et godt demokratisk princip at mødes om et bord i samme lokale. Mange ting - blandt andet afstemningerne - er meget nemmere, når vi kan se hinanden ansigt til ansigt, siger Gert Jørgensen.

Annette Raaschou van der Star, der er socialdemokratisk 2. viceborgmester, synes også, at et fysisk møde i byrådet er at foretrække.

- Men når nu tingene er, som de er, synes jeg faktisk, at det virtuelle møde forløb forbavsende godt. Meget bedre end forventet. Jeg følte, vi var »til stede« allesammen, og tonen blandt os var pænere end ellers, mener Annette Raaschou van der Star.

Du kan finde byrådets optagelse fra mødet onsdag den 22. april på Sorø Kommunes hjemmeside. Det bliver lagt på hjemmesiden i løbet af torsdag den 23. april.