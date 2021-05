Fem smittede i ældresektoren

- Der er igangsat smitteopsporing og et omfattende testregime. Senest er alle øvrige beboere og medarbejdere testet mandag uden yderligere tilfælde.

På baggrund af det testresultat har Styrelsen for Patientsikkerhed valgt ikke at udstede et påbud om besøgsrestriktioner.