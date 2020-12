Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Sorø Kommune påbud om at indføre besøgsforbud på Egecentret, hvor fem er konstateret smittet med Covid-19. Foto: Jens Wollesen

Fem er corona-smittet: Forbud mod besøg på plejecenter

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Sorø Kommune et påbud om at indføre besøgsforbud på plejecentret Egecentret i Sorø by.

Sorø - 22. december 2020

Beboere på Egecentret i Sorø kan nu kun besøges i kritiske situationer efter nærmere anvisning eller af den nærmeste pårørende.

Det er en følge af det påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Sorø Kommune, og det betyder med andre ord, at de almindelige besøgsregler for plejecentre her er sat ud af kraft. Beboerne på Egecentret kan som nævnt udelukkende modtage besøg i kritiske situationer eller af den nærmeste pårørende.

Besøgsforbuddet følger af, at to beboere og tre medarbejdere på plejecentret inden for de seneste 10 dage er testet positive for Covid-19

Stramningen indføres efter Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Sorø Kommune at udstede et midlertidigt besøgsforbud gældende fra mandag den 21. december.

Besøgsforbuddet vil løbende blive vurderet, men en eventuel ophævelse af påbuddet kræver, at samtlige beboere og medarbejdere bliver testet for Covid-19, uden at der forekommer positive prøvesvar. Det testarbejde er sat i gang.

Tirsdag den 8. december blev en medarbejder på plejecentret konstateret smittet og sendt hjem.

Under et kortvarigt fremmøde var medarbejderen i nær kontakt med yderligere en medarbejder samt to borgere. Men smitten spredte sig altså derudover til ydeligere en medarbejder.

Egecentret har 18 boliger fordelt på to plan - et par af boligerne benyttes under normale forhold som aflastningspladser.