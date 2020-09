Festivaler, koncerter, byfester, traktortræk og meget andet. Nu har kommunen udformet et regelsæt for afvikling af sådanne arrangementer, der har offentlig adgang. Her er det et billede fra den meget populære Arrival/Abba-koncert ved Sorø Sø for godt fire år siden.Foto: Anders Ole Olsen

Faste regler for fester og støj i det offentlige rum

Indtil nu har arrangører af byfester, festivaler eller andre begivenheder, der kan medføre gener for omgivelserne, hver gang skullet henvende sig til kommunen for at få tilladelse til arrangementet.

- Vi gør det jo ikke for at dunke nogen i hovedet, men for at gøre det lettere for alle - både arrangører og kommune. Så er der fælles retningslinjer. Med mulighed for at søge dispensation, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).