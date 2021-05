Per Hovmand kunne i 2005 se frem til at få færdiggjort det rekreative område ved Bjørnvad Å. Foto: Per Christensen

Farvel til politik efter 40 år: Jeg vil blive ved med at engagere mig lokalt

Per Hovmand genopstiller ikke for Konservative til kommunevalget i november.

- Alting har en ende - sådan er det også for mig. Jeg vil gerne selv bestemme, hvornår det er slut. Det er det nu. Når denne periode løber ud, har jeg siddet i byråd eller kommunalbestyrelse i 40 år. To måneder inde i næste valgperiode fylder jeg 70. Det er to gode pejlemærker, så jeg har faktisk haft et par år til at vænne mig til situationen i, og jeg kan da glæde mig over, at folk nu spørger hvorfor, jeg stopper. Det er da bedre, end at de på et tidspunkt spørger: Hvorfor ikke?

Per Hovmand er en af kommunens politiske sværvægtere. Utallige timer har han brugt på det lokalpolitiske arbejde. Dertil kommer, at han har siddet i regionsrådet i næsten tre perioder - en enkelt gang opnåede han ikke direkte valg, men kom alligevel hurtigt ind igen, fordi han var første suppleant. Også på stemmesedlen til regionsrådsvalget kommer vælgerne til at kigge forgæves efter Per Hovmands navn.