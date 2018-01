Se billedserie Jørgen Larsen (V) glæder sig over kunstgræsset, men ærgrer sig over manglende kontakt til venskabsbyerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Farvel til byråd: Kunstgræsbaner gav størst glæde

Sorø - 07. januar 2018 kl. 15:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Larsen har siddet i Sorø Byråd for Venstre de seneste fire år, men opnåde ikke tilstrækkeligt med stemmer til at blive genvalgt.

Han har ikke taget stilling til, om han genopstiller om fire år, men vil ikke afvise, at det er en mulighed. Dagbladet og Sjællandske har stillet ham nogle spørgsmål i forbindelse med hans farvel til byrådsarbejdet:

Hvad er du mest glad for at have været med til at gennemføre?

- Der er mange ting. Flytningen af musikskolen til tidssvarende lokaler, åbent bibliotek, legepladser og skaterbaner, men de fire kunstgræsbaner er nok det , jeg er allermest glad for, hvis jeg skal pege på en enkelt ting.

Hvilken sag ærgrer dig mest?

- At vi ikke længere har noget samarbejde med vores fem venskabsbyer i Norge, Sverige, Finland, Island og Polen. Det er gledet ud. Det skete lidt i forbindelse med sidste kommunalvalg. Dengang var der også valg i nogle af de nordiske lande, hvor der skete ændringer, og der har været kommunesammenlægning i Finland. Vi har snakket om det i kultur- og fritidsudvalget, at det er ærgerligt. Nogle havde ønsker om at få venskabsbyer i lande syd for os. Men vi er aldrig kommet længere med det, og i dag er samarbejdet ikke eksisterende.

Nævn en politisk modstander, du har særlig respekt for?

- Annette Raaschou van der Star (S). Hun er altid velforberedt og kender systemet. Hun ved, hvad hun taler om, og selv om vi er politiske modstandere, har vi haft mange gode og konstruktive diskussioner og et godt samarbejde. Vi har også oftest kunnet tale os til rette.

Hvad kommer du til at savne mest?

- Jeg kommer til at savne hele den kontakt, jeg har haft med foreninger, museer, musikskole - ja, kort sagt hele kulturlivet og alle idrætsforeningerne. Selv om der har været uenigheder, har vi fået rettet op på tingene i god dialog. Og så må jeg sige, at jeg har fået et helt andet syn på det, der hedder kultur. Ikke et område, jeg havde beskæftiget mig meget med, inden jeg kom i byrådet og blev formand for kultur- og fritidsudvalget. Men jeg har fået en meget stor respekt for det kæmpe arbejde, der bliver lagt på museerne og i lokalarkiverne.