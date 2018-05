Se billedserie Til rallyarrangementet vil man kunne nyde Anders Lysens Suzuki, som den 5. maj køres af Kenneth Madsen. Foto: Carsten Nilsson

Send til din ven. X Artiklen: Fart og spænding til klubrally Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fart og spænding til klubrally

Sorø - 01. maj 2018 kl. 20:02 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 5. maj klokken 9-16 er der mulighed for at få én på opleveren, hvis man er glad for fart og fede biler. Arrangementet er tilmed gratis.

Slagelse Auto Sport holder anden afdeling af VM i klubrally, hvor selve »hovedkvarteret« bliver Lysen Biler på Nørrevej 1 i Sorø.

Der køres i alt fem forskellige prøver, der alle køres to gange. To af prøverne ligger lige omkring Sorø, mens de øvrige tre prøver ligger andetsteds i Sorø kommune.

- Klubrally er »kravlegården« for rally, men derfor vil det gå pænt stærkt alligevel. Vi kan alle køre stærkt, men kunsten er jo at lære, hvordan man manøvrerer, når der kommer forhindringer som skal forceres på den bedste og mest tidsbesparende måde, fortæller Anders Lysen, som ikke selv deltager på dagen, da han er vært for løbet. Anders Lysens bil kommer dog alligevel på banen med Kenneth Madsen bag rattet.

- Hvis man har lyst til at opleve dette klubrally på nærmeste hold, så læg vejen forbi Lysen Biler. Her er der mulighed for at hente oplysninger om, hvor prøverne bliver afviklet. Det kan vi naturligvis ikke offentliggøre på forhånd, da kørerne helst ikke skal nå at forberede sig alt for godt, siger Anders Lysen til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.