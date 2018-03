Se billedserie Preben Lund (i sort træningsdragt) og kollegerne måtte sande, at seks minutters gang i skarpt trav kan være en udfordring. Flere måtte sætte tempoet ned undervejs. Foto: Thomas Olsen

Farfar går til fodbold og forskning

Sorø - 29. marts 2018 kl. 08:55 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet tester rutinerede fodboldspillere i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

At gå i noget nær sit toptempo i seks minutter, kan være en ganske habil udfordring. Det måtte 18 rutinerede fodboldspillere konstatere, da de tirsdag mødte til træning på kunstgræsbanen på Frederiksberg.

- Tre minutter, lød det fra Jonas Tybirk, der stod med stopuret, og gutterne, der gik i en firkant med 10 meter mellem hver kegle, gjorde store øjne. De havde helt givet regnet med, at de var tættere på at være i mål, så et par stykker satte farten ned.

Det er Center for Holdsport og Sundhed ved Københavns Universitet, der i øjeblikket er ved at teste mænd og kvinder, der har rundet de 65 år - eller som er ramt af hjerte-kar sygdomme, diabetes 2, overvægt, forhøjet blodtryk eller kolesteroltal mv.

- Vi skal have ca. 400 testpersoner, fortæller Jonas Tybirk, der er implementerings- og akademisk medarbejder ved centret. Han gennemfører undersøgelsen i Sorø sammen med Nina Brandt, der er implementeringsmedarbejder og post.doc.

Hidtil har de gennemført studier på universitetet, men nu kommer de ud i landet. Lige nu testes der i 10-12 foreninger fordelt på seks kommune. Målet er at nå 20 foreninger fordelt på 10-15 kommuner.

- Når vi på universitetet havde gennemført en test, så stoppede vores projekt jo, fortæller Jonas Tybirk.

- Vi blev ofte mødte med ønsket fra deltagerne om at fortsætte holdet - men der var ingen organisation bag. Derfor prøver vi nu at etablere samarbejder med foreninger - det kan eksempelvis være en idrætsklub eller en patientforening - og målet er også at drage det kommunale sundhedscenter ind, så tilbuddet om at dyrke en holdsport, der er tilpasset alder mv., indgår i den kommunale sundheds-rådgivning.

På fodboldholdet, der mødes hver tirsdag kl. 10.00 på banerne ved Frederiksberg Skole i Smedeparken, er der kun mænd med, og inden gutterne blev sendt ud på den sidste gang-test, var de inde i LBIs klubhus igennem en balancetest, en test, hvor de skulle rejse sig fra og sætte sig på en stol uden brug af hænder og arme så mange gange som muligt inden for en fastsat tid, og så skulle de uden brug af hænder og arme rejse sig fra en stol og løbe ud omkring en kegle og tilbage og sætte sig på stolen igen, inden næste runde - også det foregik på tid.

Deltagerne besvarede ligeledes et spørgeskema med spørgsmål om det psykosociale samvær, og en del af deltagerne kommer også ind på universitet og får taget blodprøve, målt kolesteroltal, muskelmasse, fedtvæv og kondition.

Der testes tre gange. Tirsdagens test var den første. Universitetsfolkene kommer tilbage til den sidste fodboldtræning inden sommerferien - så er der gået 12 uger - samt i november, hvor der er gået ni måneder. Håbet er, at spillerne gradvist forbedrer deres resultater, men det må tiden altså vise.

- Resultaterne skal vi bruge til videnskabelige artikler, siger Jonas Tybirk.

- Og så håber vi jo, at beslutningstagere og fagfolk vil bruge de indsamlede resultater, når der skal træffes beslutninger eller give råd, der har betydning for folkesundheden. Hensigten er at skabe bedre trivsel i befolkningen og give flere en bedre dagligdag.