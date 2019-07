Katja Karlsson og hendes mand Tim Madsen har valgt, at Katja skal gå hjemme og passe de to mindste, mens han tjener pengene (de fleste) og pendler hver dag fra Dianalund til Københavns centrum. Foto: Thomas Olsen

Familievalg: - Tid til børnene er vigtigere end penge

Man kan godt sige, at det var Flora på nu 11 måneder, der var skyld i, at Katja Karlsson og Tim Madsen for cirka halvandet år siden måtte tage deres liv i parcelhuset i Kastrup op til revision.

Da barn nummer fire var på vej, stod det klart for Katja Karlsson og Tim Madsen, at de måtte finde et alternativ til hamsterhjulet på Amager. Nu er Katja hjemmegående i Dianalund.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her