Familierne mødes til en gang høvdingebold

Sorø - 21. januar 2018

Morten Nørgaard ville gerne have en aktivitet sammen med sine børn, så fik SOR IF et hold i høvdingebold. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg arbejder i København, så det kniber lidt med tiden i dagligdagen, fortæller Morten Nørgaard, der har boet i Sorø i 15 år.

- Samtidig tænkte jeg en del over det her med, at forældre kører til fodbold eller håndbold og sætter deres børn af, hvorefter de selv løber en tur eller går i fitnesscentret. Jeg kunne godt tænke mig at have en aktivitet sammen med mine børn. Høvdingebold egner sig glimrende. Det er sjovt, og samtidig får man rørt sig. Det gælder både Morten og børnene Kirstine på 13 og Nicolas på 7.

Og gode grin er der masser af søndag formiddag i Sorø Borgerskoles gymnastiksal (bygning G). Der spilles med en skumbold, så det gør ikke ondt at blive ramt, og selv de mindste børn kan presse bolden sammen, så de kan komme til at skyde. Forældrene må naturligvis holde en smule igen, men der er ingen tvivl om, at deltagerne morer sig. Det gælder både børn og voksne.

- Det er et flot eksempel på, hvad foreningslivet i Danmark kan, siger formanden for SOR IF, John Christoffersen.

- Jeg er glad for, at Morten henvendte sig til SOR IF, og da han gjorde det, var vi ikke i tvivl. Selvfølgelig skulle vi have et høvdingebold-hold.

Det var dog ikke så ligetil at skaffe plads. Det skulle være en weekend-aktivitet, og her er det ikke nemt at få tider i hallerne. Derfor blev det borgerskolens gymnastiksal. Der er nu 10-12 deltagere, og der er plads til flere. Det koster kun 100 kr. pr. person for et halvt år - økonomien skal ikke være en forhindring. Og det er ikke så forpligtende. Man møder op, når man kan.

- Vi så det på Facebook, fortæller Pia Ottevig.

Samen med Nicki Ottevig og parrets børn Maddie på 10 og Tristan på 8 år var de søndag til høvdingebold for anden gang.

- Vi blev enige om at prøve sidste søndag, og det var rigtig sjovt. Derfor kom vi igen, siger Pia Ottevig, og Maddie slår fast:

- Jeg kan godt lide at være sammen med familien, så høvdingebold er en god idé.

Der spilles på Sorø Borgerskolen hver søndag fra kl. 10.00-11.00. Det kræver ikke noget udstyr at være med - dog skal man have sportssko til indendørs brug. Man behøver ikke at melde sin ankomst i forvejen - man kan blot møde op.