Se billedserie Foto: Thomas Olsen 040921 stenlille mini festival

Familiehygge på plænen uden de unge

Sorø - 05. september 2021 kl. 19:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Dagen derpå er formand for »Liv i Stenlille« Casper Hansen en smule skuffet over, at famiilefesten »Liv på Plænen« ikke trak flere lokale borgere til.

Det nedtonede håb var 400 deltagere, men kun 175 betalende gæster gik gennem tælleren. Dertil kommer en del børn, der kom gratis ind.

Festen var en omlægning af det, der oprindeligt skulle have været en ungefest. Hensigten var stadig at have fokus på de unge, men Casper Hansen måtte konstatere, at de blev væk:

- Jeg synes ellers, at vi havde gjort vores for at gøre det attraktivt for de unge. Med den valgte musik, for eksempel, men jeg ved ikke, hvad der skal til. For de 15.000 kr., vi fik fra kommunen rækker jo ikke til at tiltrække de store musiknavne, siger Casper Hansen lidt opgivende.

Vejret var ellers med arrangementet, og mange familier hyggede sig i græsset, mens de lyttede til DJBooty Beats eller All Stars Partyband.

Deriblandt veninderne Betina Øvad Hansen og Heidi Thorskov Kirkebække, der begge er i 30øerne, men stadig godt kan huske, hvordan det var at være ung i Stenlille og omegn:

- Når man er ung, vil man jo hellere i byen i andre byer end hjembyen. Sådan er det bare, konstaterer de.

En af de unge, 18-årige Camilla Alving Faurholt, deltog, fordi hun skulle passe baren, men hun ville nok have kigget forbi alligevel, siger hun:

- Men sådan mere generelt er det nok svært at trække unge til et sådant arrangement. Det er, hvad jeg hører i min vennekreds. Vi skal op på festival-niveau, som for eksempel den tidligere Stenlille Festival, før det virker, siger Camilla Alving Faurholt.

23-årige Alex Fontana var taget til Liv på Plænen sammen med sin far, Naned Fontana. Han synes ikke, at der er så meget at tage sig til som ung i Stenlille:

- Der sker ikke en skid i Stenlille, men omvendt har jeg det fint med at sidde hjemme og spille på computer. Så jeg kan ikke rigtig sige, hvad der skal til.