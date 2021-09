Familie: Det føles som om at entreprenør har forsøgt at genere os

Se billedserie Det stykke ryddede Holbøll, ligesom træer blev skamferet, og selv om det er Tina og Peter Søllings private grund, blev de ikke på noget tidspunkt kontaktet. På grunden ligger der i øvrigt fortsat en stor bunke jord. Foto: Thomas Olsen

Familien Sølling på Fulbyvej 3 har flere gange oplevet, at entreprenørfirmaet Holbøll uden varsel har foretaget sig ting på familiens private grund - og pludselig en morgen var deres udkørsel fra huset gravet op.

24. september 2021

Den tidligere Pedersborg Station er egentlig en stille og rolig naturperle. Nok er der have omkring huset, men en stor del af grunden er udlagt som familiens eget, private vildtreservat. Der er råvildt, harer, pindsvin og mindst 22 forskellige slags fugle i det lille, vildtvoksende skovstykke, og familien nyder både træer, buske og dyr i dagligdagen.

Sådan var det i hvert fald, indtil AffaldPlus i forbindelse med opførelsen af det nye varmeværk skulle lægge rør ud i området. Det har givet Peter Sølling og Tina Francke Ravn Sølling et mareridtsagtigt forløb med entreprenørfirmaet Holbøll og bygherren AffaldPlus.

Natur blev skamferet En dag kom parret kørende hjem efter et besøg på Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm og et efterfølgende restaurantbesøg, og fra Fulbyvej kunne Tina og Peter se, at det lille skovstykke var voldsomt skadet. Med en stor maskine var en række træer fældet, mens andre var voldsomt skamferet.

- Da vi efterfølgende henvendte os til Affald Plus, fik vi en meget fin behandling. Man lovede højt og helligt, at vi skulle ikke »falde ned mellem to stole«, men den venlighed holdt ikke længe, siger Peter Sølling.

- Selv om det er bygherrens ansvar, fik vi snart at vide, at AffaldPlus trak sig ud, og så måtte vi selv klare tingene med Holbøll.

Det blev nu lige så meget Holbølls forsikringsselskab, der iøvrigt kørte frem med, at der kun var knækket tre-fem grene, og at Søllings nabo havde givet Holbøll lov til at fælde og skamfere træer og buske.

- Det var helt horribelt. En nabo kan selvfølgelig ikke give en entreprenør lov til at gå ind på en anden persons grund. Heldigvis har vi et fint forhold til naboen, og han benægtede da også, at han på nogen måde havde været en del af aktionen. Vi blev bedt om at give et bud på, hvad der var ødelagt for, men det ville vi ikke. Den slags har vi ikke forstand på.

En professionel blev sat til at vurdere opgaven, og resultatet blev, at det ville koste 96.000 kroner at erstatte det ødelagte. Det ville forsikringsselskabet ikke betale, og så fulgte et længere forløb, før parret i februar i år indgik et forlig på 45.000 kr.

- Det var opslidende, og når vi gik med til det, skyldtes det også, at vi havde maget at se til i og med, at et nært familiemedlem lå for døden. På et andet tidspunkt havde vi nok kæmpet lidt mere, siger Tina og Peter.

Spærret inde Men kvalerne har der været endnu flere af. Pludselig en morgen, parret kommer ud for at køre på arbejde, har Holbøll gravet vejen ved husets indkørsel op. Uden varsel.

- Det var umuligt at køre i bil ud fra ejendommen, men heldigvis kunne jeg den dag tage cyklen på arbejde, mens Peter kunne køre på sin veteranknallert. Cykel og knallert måtte vi trække ind over naboens grund, fortæller Tina.

- Vejen, der i øvrigt er en offentlig bivej, har været gravet op flere gange, og det har været meget svært at komme til og fra vores hjem, fortsætter Peter.

- Nu har Holbøll langt om længe gjort den farbar, og selv om vi hellere havde set en vej med »pilehøjde«, hvor vandet kan løbe fra til begge sider - som vi havde det tidligere - i stedet for den »ensidige hældning«, Holbøll har lavet, er det OK. Men undervejs har man fyldt opgravningerne op med pladder, ler og knust beton, så vi fik ødelagt dæk på bilen, der pludselig begyndte at hoppe. Da mekanikeren så fik dækket af, sad der kager af ler og knust beton på fælgen. Ved et andet tilfælde fik vi kørt to store skruer op i dækket.

Dråben Egentlig havde Tina og Peter slået sig til tåls med, at nu var trængslerne langt om længe forbi - men så i sidste uge vendte Holbøll tilbage og harvede på marken op til deres grund, og så blev en del af det ødelagte område også taget med, så den vegetation, der var begyndt at vokse op, blev brutalt harvet ned.

- Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, sår Tina og Peter fast.

- Igen havde vi intet hørt, og da vi henvendte os til maskinføreren, blev vi bare verfet af. Det skulle vi ikke blande os i - selv om det jo altså er vores grund.

- Det her er grelt eksempel på dårlig projektledelse, fortsætter de.

- Og det kan ikke være rigtigt, at fordi man har en stor pistol - eller i dette tilfælde entreprenørmaskine - kan man tillade sig hvad som helst. Vi har nærmest følt os hensat til det vilde vesten, og det var slet ikke nødvendigt. Havde man taget dialogen med os, kunne vi for eksempel selv have skåret vegetationen skånsomt ned, hvis det skønnedes nødvendigt, og vi kunne sagtens have fundet en løsning, når de skulle grave vores vej op, men i stedet for en fornuftig dialog, farer man bare brutalt frem og jorder alt og alle. Det er uanstændigt, og vi, der ellers er ret private personer, vil alligevel gerne fortælle historien, så vi forhåbentlig kan medvirke til, at andre ikke kommer i samme situation.

Beklager Det er bygherren - i dette tilfælde AffaldPlus - der har ansvaret for projektet, men AffaldPlus har ikke mange kommentarer til forløbet.

- Fra AffaldPlus' side kan vi kun beklage og undskylde hele forløbet, hvilket vi også har gjort overfor den skadelidte grundejer, skrive kommuneservice- og kommunikationschef Niels Damgaard til Sjællandske Medier.