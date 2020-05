Ebbe Jørgensen er en af de frivillige i Sorø Senior Service. I begyndelsen af coronakrisen handlede seniorservice fortsat for de ældre - men da et flertal af frivillige sagde fra, besluttede bestyrelsen at stoppe midlertidigt. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Fagcenter skal se på sag om seniorservice

Det sker på begæring fra Socialdemokratiet, der har rejst sagen i udvalget, efter at det kom frem, at Sorø Senior Service meldte fra, da mere end halvdelen af de frivillige indkøbere på grund af corona-krisen meldte fra. Derefter henvendte Sorø Kommune sig til firmaet Intervare i Brøndby, der siden har haft opgaven at levere til byens ældre.

Fagcentret har nu fået til opgave at fremlægge en sag på næste møde i social- og sundhedsudvalget, hvor indkøbsordningen for byens ældre belyses.

