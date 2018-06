Se billedserie Linda Nielsen (SF): - Det betyder meget for den enkelte, men er peanuts for kommunen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Færre penge til unge i botilbud

Sorø - 03. juni 2018 kl. 14:55 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hidtil har 18-29-årige psykisk belastede borgere på kontant- og uddannelseshjælp og i botilbud haft 2.000 kr. om måneden til at dække de personlige fornødenheder, når husleje og mad er betalt.

Men sådan vil det ikke være fremover. Selv om Handicaprådet har prøvet at forhindre det, besluttede et flertal i byrådet - S, SF og EL stemte imod - ved seneste møde, at beløbet skal sættes ned til 1600 kr. Med den tilføjelse, at der i hvert tilfælde skal foretages en konkret og individuel vurdering. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Og så kan beløbet jo blive alt fra 1200 til 3000 kr. Derfor kunne udgangspunktet jo lige så godt have været de 2000 kr., når der alligevel skal vurderes individuelt. Lur mig, om beløbet ikke i langt de fleste tilfælde vil lande på netop 1600 kr., sagde Anne Madsen (S).

Der blev ved foregående byrådsmøde sået tvivl om, hvorvidt kommunen havde ret til selv at sætte beløbsgrænsen. Det er undersøgt, og det har kommunen ret til.

Linda Nielsen (SF) synes, at det er flovt, at det er kommet dertil:

- Man snitter et budget til fornødenheder med 20 pct. Det er meget for den enkelte unge, men for kommunen er det samlede sparede beløb peanuts. Det er vist omkring 57.000 kr.

Formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF) mener, at 1600 kr. er et passende beløb:

- De borgere får hjælp og støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet. En del af motivationen hertil er jo også pengene.

Mogens Schwensen (K) holdt fast i, at nedsættelsen af beløbet er anbefalet af den kommunale administration:

- Og jeg har da en forventning om, at den, der har behov for 2400 kr. også får det. Borgerne har jo også mulighed for at søge tilskud til enkeltydelser, sagde han, hvortil Anne Madsen svarede:

- Ja, de kan søge, men de kan også få afslag. Og man kan ikke søge enkeltydelser til løbende udgifter som f.eks. telefon.

Niels Aalbæk Jensen (Alt.) sammenlignede de unge i botilbud med unge, der læser på universitetet:

- Til sammenligning har de 700-1000 kr. til rådighed. Man kan altid diskutere, om flest mulige lommepenge er den bedste hjælp.

Bo Mouritzen (EL) mener, at beslutningen er en direkte opfordring til privatisering:

- For det betyder, at forældre er nødt til sørge for deres voksne børn. Det udhuler den sociale sikring.