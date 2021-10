Se billedserie Det har taget over fem år at bygge færøbåden. Foto: Martin Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Færinger har bygget barndommens båd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Færinger har bygget barndommens båd

Sorø - 07. oktober 2021 kl. 18:26 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Der er et særligt skær over barndommens minder. Sådan er det også for Jan Forná og Karl Johan Mortensen. De er begge vokset op mellem de færøske, grønne tinder og føler stadig et stærkt bånd til den salte atlanterhavsluft.

- Man siger, at færinger er født med en åre i hånden. Vores legeplads var stranden, og det var en del af vores opvækst at ro rundt i sådan nogle færøske både, fortæller Karl Johan Mortensen.

Han har boet i Danmark siden 1979, og Jan Forná har været i landet i 30 år. De lærte hinanden at kende i 1988, da de arbejdede i samme ingeniørfirma. Nu har de i fællesskab bygget en af barndommens færøbåde.

- Jan har snakket om det i lang tid, siger Karl Johan Mortensen, der er uddannet snedker og bygningsingeniør.

- Ja, men vi har aldrig bygget en båd før. Så der har været nogle udfordringer hen ad vejen. Alt er skæve vinkler, siger Jan Forná, der selv er udlært tømrer.

Hjemmelavet svedekasse Den færdige træbåd er 7,2 meter lang og har fået navnet Báradrangur. Den er bygget ud fra skitser af en 123 år gammel båd, og der er blandt andet brugt fyr, lærk, eg og rødgran til konstruktionen.

Over fem år har de arbejdet på projektet, i starten mest om lørdagen og senere mere intenst, i loen på Jan Fornás søns landejendom lidt uden for Sorø.

En af udfordringerne var at få bøjet træet tilstrækkeligt. Til formålet udtænkte og byggede de to færinger en svedekasse, hvor træet bliver dampet for at holde formen.

- Men noget af træet knækkede, og vi måtte prøve ad tre omgange, siger Karl Johan Mortensen.

- Vi er jo ikke bådebyggere, men havet flyder i vores årer, siger Jan Forná.

En lærerig proces De fem års arbejde i loen ved Sorø har været lærerig for makkerparret.

- Respekten for bådbyggeri er ikke blevet mindre. Det er en fantastisk og lærerig proces, vi har været igennem, siger Jan Forná.

Der er for eksempel blevet brugt ting fra køkkenet til at beregne mål og vinkler på trækonstruktionen. Båden er nemlig bygget efter en gammel skitse uden konkrete mål.

- Vi har studeret billeder af forskellige både, og så har vi haft fat i tallerkener, grydelåg og syltetøjsglas for at finde den rigtige radius og kunne lave en skabelon. Det har krævet tålmodighed, vedholdenhed og at man bliver ved. Man lærer af sine fejl, siger han.

- Og vi har været et rigtigt godt makkerpar. Både i medgang og modgang, som præsten siger, lyder det fra Jan Forná.

Færøsk klippenavn Færøbåden er blevet døbt og har været på sin første sejltur. Selve dåben foregik ved Færøhuset ned til Sorø Sø, og sognepræst Lis Samuelsen stod for ritualet. Hun kommer selv fra Færøerne.

- Jeg er vant til at døbe. Det er jo mit job. Men jeg har aldrig prøvet at døbe en båd. Den får minderne om de første både fra barndommen til at dukke op i mit hoved, sagde hun i forbindelse med ritualet.

Båden har fået navnet Báradrangur og er opkaldt efter den færøske klippe, hvor Jan Forná legede som barn.

Og hvad skal båden så bruges til?

- Til at hygge os med og til at sejle ud at fiske i, siger Jan Forná.