Stafet for Livet Sorø gennemføres i år som et virtuelt arrangement. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Fællesskab på afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fællesskab på afstand

Sorø - 02. september 2020 kl. 06:19 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år inviterer styregruppen for Stafet for Livet Sorø til en anderledes markering, da arrangementet i år holdes virtuelt.

- Vi i styregruppen for Stafet for Livet Sorø synes, at budskabet, opmærksomheden og kampen mod og med kræft er så vigtig, at vi holder fast i, at det i år også skal markeres. Vi har dog stor respekt for, at vi skal passe på os selv og hinanden, så derfor inviterer vi til fællesskab på afstand, siger formand for stafetten, Anne Grethe Thede Jensen.

Stafet for Livet Sorø holdes den 12. september som en virtuel stafet. Det betyder, at alle officielle indslag, der normalt samler deltagerne på pladsen på Grønningen i Sorø, i år sendes via en Facebook-begivenhed på stafettens side.

- Man støtter kampen mod kræft enten ved at indbetale et beløb, eller ved at tilmelde sig som deltager via stafettens hjemmeside: stafetforlivet.dk/stafet/soroe. Der er allerede flere hold, man kan tilmelde sig, og på denne måde give et bidrag til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Enkelte hold vælger at mødes i mindre grupper enten på dagen den 12. september - eller op til stafetten, og dyrke fællesskabet og netværket som vi kender fra den oprindelige stafet, forklarer Anne Grethe Thede Jensen.

Stafetten starter klokken 10 på Facebook med en åbningstale med særlig fokus på fightere og pårørende. Fighterne er æresgæster, og styregruppen håber, at de også i år vil tilmelde sig.

- Vi inviterer ikke til samling, da vi skal passe på hinanden, men vi sender kærlige hilsner via indslag og personlig kontakt til alle fightere, der er med i år, siger hun.

- Fam. Ægir på Storgade åbner på dagen døren for stafettens styregruppe, så vi vil være at finde på baren det meste af dagen. Alle er velkommen til at komme forbi og hilse på - eller få svar på spørgsmål om enten dette års stafet - eller Stafet for Livet generelt, forklarer Anne Grethe Thede Jensen.

Som normalt afsluttes stafetten med en lysceremoni. Det er her, man kan tænde lys og samtidig sende håb og en tanke til én, man har kær.

Lysceremonien foregår på Torvet klokken 20, og her sendes der live fra begivenheden. Der vil være tale, sang, musik og stilhed med tid til eftertanke.

Ved lysceremonien tændes der lys i lysposer, der stilles op på Torvet. Man kan købe en lyspose i EDC, INbetween, Bygma, Johs. Clausen og MetHe.

- Man er velkommen til at tage sin lyspose med hjem og dekorere den, som man har lyst til og så aflevere den i butikken igen. Har man ikke mulighed for at komme i én af butikkerne, kan man på hjemmesiden købe og »tænde« en lyspose. Her kan man selv bestemme, hvad der skal stå på lysposen som så dekoreres på dagen, siger hun.

Hvis man har nogle spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Anne Grethe Thede Jensen via mail: ag@thede.dk