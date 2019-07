Se billedserie Selv i den lune sommeraften var 82 sangglade m/k?er mødt op for at nyde sange og salmer fra Højskolesangbogen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fællessang løfter, glæder og forener

Sorø - 27. juli 2019 kl. 09:02 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid med mange former for digitale fællesskaber kan det måske ikke undre, at fællessang og andre sociale tiltag er i kraftig fremmarch. Det mærker man i hvert fald hos Kongsgaardens Venner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Kongsgaardens Venner havde torsdag aften endnu et succesfuldt sommersangaften-arrangement i Loen på Kongsgaarden. Med 82 sangglade m/k'er var det simpelthen ikke muligt at presse flere ind denne lune sommeraften.

Men hvad er det, der gør, at fællessang kan samle så mange mennesker?

- Fællessang gør folk glade, og det løfter sjælen, siger Carl-Christian Bringgaard der for godt seks år siden var idémanden bag arrangementet. Han fortsætter:

- I starten holdt vi ét sommersangaften-arrangement, hvor der var fuldt hus. Derfor ville vi brede det ud over to dage, men det betød bare, at der blev fuldt hus til begge dage. Det er jo rart, at det er så stor en succes, siger han.

Denne aften er størstedelen af deltagerne fra en tid, hvor man sang morgensang i skolen, og hvor sangen var en del af livets andre store og små højtider. Dengang lærte man salmevers udenad, og flere af aftenens deltagere behøver heller ikke at kigge ned i Højskolesangbogen. Teksten ligger på rygraden.

Husorkesteret, som består af violin, piano og harmonika, styrer løjerne i toneart og tempo, mens sange og salmer som »Danmark nu blunder den lyse nat«, »En sømand har sin enegang« og »Svantes lykkelige dag« gjalder gennem Kongsgaarden.

Søster og bror, Anne Overbjerg og Bent Sørensen fra Slagelse, har også fundet vej til Vester Broby.

- Vi har været med tidligere, men så på hjemmesiden, at der var sommersangaften i aften. Der er noget helt unikt ved at synge sammen, for det giver glæde, samvær og hygge. Man kan heller ikke være sur og gal, når man synger. Desuden er her så dejlig en stemning, siger Anne Overbjerg, mens hendes bror nikker bekræftende.

Karin Refstrup supplerer:

- Jeg har lige været på kursus med hjerneforsker Peter Vuust, og han har forklaret, at dét, at man gør noget sammen - såsom at synge, frigiver stærke hormoner som oxytocin. Det er det samme »kærlighedshormon« som frigives fra moderen, når et barn bliver lagt til brystet. Det er altså ikke bare noget »vi føler«, der ligger simpelthen forskning bag, at »sådan er det«, siger hun, inden hun forklarer videre:

- Denne form for fællessang er ligesom alsangen fra krigens tid. Her dyrkes samværet, fællesskabet og sproget - og i sproget ligger vores historie, siger Karin Refstrup med et smil.

Og netop det med historien kan ægteparret Kirsten og Niels Henriksen fra Frederiksberg give Karin Refstrup ret i.

- De gode gamle sange i Højskolesangbogen fortæller jo en historie - vores historie, og ved et arrangement som dette, hvor Carl-Christian Bringgaard fortæller kort om hver enkelt sang eller salme, så vil det være en ny oplevelse, hver gang man synger - selvom det er en sang, man kender godt i forvejen. Derfor kommer vi glad og gerne, hver gang der er sådan et arrangement her, siger Niels Henriksen.

Der er ingen tvivl om, at sang løfter, sang skaber, og at sang gør glad. På Kongsgaarden blev den danske sangskat i hvert fald taget under kærlig behandling.