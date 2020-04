Fælles fodslag om tudse

I sommeren 2019 fik NCC af Region Sjælland en ny gravetilladelse til grusgravs-området ved Munke Bjergby. Regionen stillede dog ikke som vilkår, at der i samme ombæring skulle gives optimale ynglemuligheder for den beskyttede strandtudse.

Det faldt Danmarks Naturfredningsforening i Sorø for brystet og foreningen valgte at påklage gravetilladelsen.

Den påklage blev NCC ked af, og derfor tilbød virksomheden helt af sig selv at gøre noget for tudserne - nemlig at grave to lavvandede søer til dem i området. Hvis altså at DN Sorø ville trække sin klage tilbage.