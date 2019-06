Borgmester Gert Jørgensen (K): - Vi er stadig i undersøgelsesfasen, men forventer en afrapportering til politisk stillingtagen i september. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Fælles beredskab koster ekstra

22. juni 2019
Af Lene Berthelsen

Der er stadig ingen effektiviseringsgevinst i sigte for medlemskommunerne af Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ved beredskabskommissionsmødet fredag stod det klart, at der i år formentlig kommer til at mangle 2,2 mio. kr. i at nå budgettet - samtidig med at egenkapitalen sidst på året vil gå i underskud.

Derfor blev det beluttet, at medlemskommunerne samlet skal indbetale tre mio. kr. ekstra til fællesskabet for at sikre økonomien. Alternativet kunne have været stationslukninger.

- For Sorøs vedkommende drejer det sig om 400.000 kr., oplyser borgmester Gert Jørgensen.

Som tidligere omtalt er ikke kun brandfolkene på Station Sorø, men også politikerne ved at være trætte af, at medlemsskabet af Vestsjællands Brandvæsen ikke har udviklet sig så positivt som forventet.

Derfor har Sorø Kommune også sat gang i en tilbundsgående undersøgelse af, hvad fordele og ulemper kan være ved at træde ud af fællesskabet.

Nogle mener at vide, at Sorø Kommune er seriøst tæt på at lade sig lægge sammen med Slagelse Brand og Redning, men den historie kender borgmesteren ikke noget til, siger han:

- Nej, det har jeg ikke hørt noget om. Det er også alt for tidligt at komme med nogen konklusoner. Der er for så vidt ikke noget nyt at fortælle i forhold til sidst. Vi er stadig i gang med at undersøge alternativer, og min forventning er, at vi har en afrapportering fra forvaltningen i september, således at overvejelserne kan indgå i budgetforhandlingerne, siger Gert Jørgensen.

Om Sorø skal træde ud af Vestsjællands Brandvæsen bliver op til det samlede byråd af beslutte.

Hvis Sorø Byråd beslutter at træde ud, skal en opsigelse gives senest 31. december, hvorefter en udtræden kan ske året efter.