Fægangsgruppe ønsker politisk handling - nu

Trafikgruppen Fægangens Venner afleverede mere end 100 underskrifter på rådshuset - og gruppen vil ikke »sparkes til hjørne«.

Sorø - 17. september 2021

Der er alvor bag ordene, når trafikgruppen Fægangens Venner indenfor en kort tidshorisont ønsker politisk handling i forhold til trafikken på den lille vej.

Det gjorde Bo Elberling og en række andre mødedeltagere klart, da de fredag afleverede mere end 100 underskrifter til vejingeniør Gity Azizi på rådhuset i Sorø.

Gruppen gjorde det klart, at man fra borgerside er indstillet på, at større indgreb skal vurderes, og at det kan give et længere tidsperspektiv, men de foranstaltninger, der uden problemer kan sættes i værk her og nu, ønsker gruppen også, at der bliver handlet på. Her og nu.

- En nedsættelse af hastigheden kan gennemføres hurtigt. Vi har talt med politiet, der overfor os har givet udtryk for, at politiet har en meget positiv holdning til det forslag, sagde Bo Elberling.

- Og når borgerne og politiet er enige, så mangle vi kun kommunen.

Trafikmåling Gity Azizi fortalte, at hun ville gøre det, hun kunne, men hun kunne ikke love borgerne noget. Hun henviste til, at man fra kommunal side vil foretage en trafik- og hastighedsmåling på Fægangen, og det vil beboerne også gerne, men Jan Ostenfeld svarede, at der er grænser for, hvor meget man kan bruge sådan en måling til.

- Vejen er ikke overbebyrdet med trafik i de fleste af døgnets timer, men fra klokken 7.30 til 8.00 er den helt gal, og så er der en anden spidsbelastning fra klokken 15.00-17.00, sagde han.

- Og en hastighedsmåling kan give mening lige efter Lægehuset, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen. Folk tror nemlig, at når de slipper Lægehuset, er de ude af byen. På den resterende del af Fægangen køres der generelt set ikke for hurtigt. Problemet her er, at 80 kilometer i timen er alt for meget på en strækning, hvor selv to personbiler kun vanskeligt kan passere hinanden. Helt galt er det, når der er tale om busser og lastbiler.

En anden ting, der kan gennemføres hurtigt, er et forbud mod tung trafik på strækningen - bortset fra dem, der har ærinde på Fægangen eller i skoven.

Får en uge På borgergruppens vegne gjorde Bo Elberling opmærksom på, at man ikke har tænkt sig at lade kommunen »sparke problemet til hjørne«.

- Nu foretager vi os ikke noget i forhold til kommunen i den kommende uge, men så melder vi os på banen igen, sagde han.

- Hvis man fra politisk hold siger nej til de ting, der kan gennemføres her og nu, vil vi afkræve politikerne en forklaring. Så må de lægge argumenterne frem til åben diskussion. Heldigvis kommer der også nu et kommunalvalg med vælgermøder, hvor spørgsmålet kan tages op. Vi agter ikke at vente på, at der sker en dødsulykke, før man skrider til handling.

