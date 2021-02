Flere butikker må holde lukket i øjeblikket. Billedet her er fra Holberg Arkaden i Sorø fra før coronapandemien. Foto: Thomas Olsen

Facebook-snak om ulovlig genåbning fik politiet på gaden: Sådan gik det

Hen over weekenden har det været omtalt i medierne, at flere butiksejere havde tænkt sig at åbne mandag og på den måde trodse coronarestriktionerne.