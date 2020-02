Se billedserie HR- og økonomidirektør i Hørkram, Lone Petersen, tager både rekruttering og bæredygtighed alvorligt. Hun er en af de arbejdsgivere, som har ansat en højtuddannet gennem projekt Vækst via viden. Katrine Jensen og Kristine Balslev Jørgensen er uddannet hhv. landskabsarkitekt og geolog. Gennem projekt Vækst via viden er de kommet i kontakt med virksomheden Sandstone, hvor de nu er ansat. Erhvervschef Laila Bregner Carlsen fra Sorø Erhverv bekræfter, at højtuddannede i stigende grad orienterer sig mod virksomheder, der har en bæredygtig profil eller tager et socialt ansvar. Privatfoto

FNs verdensmål skal tiltrække arbejdskraft til Sorø Kommune

25. februar 2020

Ved at fokusere på FN's verdensmål om bæredygtighed, klima og miljø kan lokale virksomheder i Sorø Kommune tiltrække unge og veluddannede medarbejdere.

En meget lav ledighed i Sorø Kommune gør det indimellem vanskeligt for virksomhederne at få fat i kompetent arbejdskraft, og derfor er Sorø Erhverv gået i gang med at udrulle en plan, der skal tiltrække arbejdskraft til kommunens 1500 virksomheder.

Midlet er, at virksomhederne integrerer og synliggør FN's verdensmål i deres forretning. Sorø Erhverv har som mål, at 700 virksomheder har adopteret mindst ét af de 17 verdensmål inden udgangen af 2021.

- Når en lokal virksomhed tænker verdensmål, kan det godt virke stort og abstrakt. Derfor gælder det om at begynde i det små og formulere nogle enkle mål, der kan trække virksomheden i en mere bæredygtig retning, siger erhvervschef i Sorø Erhverv, Laila Bregner Carlsen.

- Man kan se på, hvad virksomheden allerede gør for eksempel på genanvendelse, og måske kan det sættes bedre i system. Eller se på nogle af mulighederne for at gøre produktet eller leverancen mere bæredygtig. Når virksomhederne kommer i gang, kan de godt se sig selv i arbejdet med verdensmålene," fortsætter Laila Bregner Carlsen.

De unge ønsker handling Deloitte gennemfører årligt en global analyse af generationernes holdninger og adfærd i forhold til en lang række områder: Deloitte Global Millennial Survey.

Analysen for 2019 peger på, at den unge generation er mere interesseret i at søge job hos arbejdsgivere, der tager et ansvar for planeten. De unge går målrettet efter virksomheder, der også har andre ambitioner end profit, og som de kan spejle deres egne værdier i. De forventer ordentlighed og socialt ansvar.

- Vi kan se, at stadigt flere orienterer sig mod virksomheder, der arbejder med socialt ansvar og bæredygtighed. Det gælder både potentielle medarbejdere, kunder og kapital. Derfor er det oplagt for virksomhederne at bruge FN's verdensmål til at fortælle om, hvordan de arbejder med eksempelvis bæredygtighed, siger Laila Bregner Carlsen, som med projektet "Vækst Via Viden" har haft succes med at få unge akademikere ansat i kommunens mindre og mellemstore virksomheder.

Kom godt i gang Som en af de første kommuner i landet har Sorø Kommune vedtaget en vision, der orienterer sig mod FN's verdensmål. Alle folkeskoler i Sorø Kommune arbejder med verdensmålene, og en række af kommunens virksomheder har ligeledes taget et eller flere verdensmål til sig og bruger dem aktivt i virksomhedens vision, strategi eller forretningsplan.

I perioden maj 2018 til december 2019 skaffede projekt Vækst via Viden 37 akademikere job i Sorø Kommune. Der blev indgået 42 praktikaftaler og skabt plads til 22 studentermedhjælpere. Derudover indgik lokale virksomheder 10 aftaler om projekter med enten DTU eller RUC.

Sorø Erhverv tilbyder sparring til lokale virksomheder, som vil i gang med at arbejde strategisk med FN's verdensmål. På portalen www.vaekstviaviden.com/verdensmaal/ kan virksomheder finde cases og materialer, der belyser, hvordan man som mindre virksomhed kan integrere FN's verdensmål i forretningen.