Eva Karlsson kommer til sit nhye lederjob i Sorø fra en stilling som leder af Gladsaxe Psykosociale Tilbud. Privatfoto

Eva Karlsson ny leder af handicap- og psykiatriområdet

Sorø - 03. juni 2020

Den nye leder kommer fra Gladsaxe Psykosociale Tilbud.

Eva Karlsson bliver ny chef for Handicap og Psykiatri i Sorø Kommune. Hun bliver leder for 160 medarbejdere og skal blandt andet stå i spidsen for et nyt rådgivningstilbud.

Som leder af Handicap og Psykiatri får Eva Karlsson blandt andet ansvar for Sorø Kommunes bo- og aktivitetstilbud for borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Hun skal desuden være med til at starte et nyt åbent rådgivningstilbud, Liv og Job.

Eva Karlsson kommer fra en stilling som leder af Gladsaxe Psykosociale Tilbud. Hun har mange års ledererfaring og bred erfaring fra socialpsykiatri- og handicapområdet i blandt andre Gladsaxe, Hillerød og Københavns kommuner.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med mit nye spændende job i Sorø Kommune. Jeg vil gerne bidrage til at udvikle området, så borgerne får størst mulig fordel af, at vi har samlet handicap og psykiatri i én organisation, siger Eva Karlsson.

- Samtidig skal vi også - i lighed med de fleste andre kommuner - forholde os til en presset økonomisk situation og have fokus på effektive udviklingsmuligheder. Her er det tværgående samarbejde afgørende vigtigt for, at vi kan lykkes med at skabe gode effektive forløb for borgerne.

Social- og sundhedschef Annette Homilius glæder sig også til samarbejdet.

- Eva har en stærk profil i forhold til at udvikle og styrke handicap- og psykiatriområdets fremtidige opgaveløsning, siger hun.

- Hun kommer med et bredt erfaringsgrundlag og en solid uddannelsesmæssig baggrund. Hun har alle forudsætninger for både at skabe sikker drift, samtidig med at vi udvikler centeret praksis til gavn for borgerene i kommunen.

Eva Karlsson, der begynder i sit nye job 1. august, er 59 år. Hun er uddannet cand. scient. adm. fra RUC og har mange års ledererfaring fra socialpsykiatrien og handicapområdet i flere kommuner. Hun bor i København med sin mand og har to voksne børn.