Et skridt videre med boligplaner

Sorø - 05. november 2019 kl. 20:08

Bestyrelsesmedlemmerne i Stenlilles lokalråd, SHHB, arbejder fortsat ihærdigt for at skaffe flere boligtyper til byen. Ikke mindst lejeboliger, som både unge og seniorer efterlyser.

Som tidligere omtalt satte en arbejdsgruppe under SHHB for halvanden måned siden borgmesteren i stævne for at fortælle om behovet, og senest har en gruppe borgere haft et møde med ejeren af den såkaldte Janusgrund, Anders Moltke-Leth.

Central beliggenhed Janusgrunden er særlig interessant for de boligønskende Stenlille-borgere, fordi den er stor, og fordi den ligger lige bagved Stenlille Kulturhus og altså meget centralt. Også mere interessant end den ene stor-grund, Sorø Kommune selv ejer ved Slettebjergvej, og som kommunen endnu ikke har kunnet sælge til nogen investor.

Og nu ser det ud til, at der kommer skub i sagerne, oplyser Lotte Krogh fra SHHB efter det nævnte møde med Anders Moltke-Leth:

- Anders Moltke-Leth sagde, at han kunne se, at der er et stort engagement i Stenlille, samt at han overvejer forskellige muligheder for bofællesskab i Stenlille. Han sagde også, at han ville have det sidste omkring grunden på plads med Sorø Kommune i starten af 2020, fortæller Lotte Krogh.

Større borgermøde De 20 borgere, der deltog i mødet, udfyldte alle spørgeskemaer omkring deres ønsker og behov, men Lotte Krogh er klar over, at mange andre Stenlille-borgere kan have interesse i projektet:

- Vi havde kort frist, så derfor blev det en lille gruppe, der deltog, men det er klart, at så snart Anders Moltke-Leth har tingene på plads, vil vi indkalde til et større borgermøde for alle interesserede, siger Lotte Krogh, der er optimistisk omkring kommende flere boliger i byen:

- Vi i lokalrådet gik hjem med en god fornemmelse. Der var både god stemning og god dialog, og vi føler, at det vil blive et utroligt spændende projekt for Stenlille, siger Lotte Krogh.