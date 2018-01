Ulla Beck, der er formand i Sorø Vinterbadeklub Hold Hovedet Koldt, er ikke i tvivl om, at en sauna vil bidrage til det sociale liv i Sorø. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Et skridt tættere på en sauna

Sorø - 11. januar 2018

Badenymferne i Sorø Vinterbadeklub Hold Hovedet Koldt er kommet endnu tættere på at få deres længe ønskede sauna ved søbredden, efter Lokale- og Anlægsfonden bevilgede 200.000 kroner til projektet sidst i december. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Dermed har foreningen, siden oktober 2016, rejst 850.000 kr. til etableringen af en sauna, der samlet kommer til at koste 1.5 mio. kroner.

- Det skrider fremad, og vi har stadig ansøgninger ude, lyder det fra foreningens formand Ulla Beck, der håber at kunne gå i gang med at opføre saunaen til næste efterår.

Ulla Beck er åben over for at låne penge, hvis det viser sig svært at rejse de sidste midler.

- Det kan være, at vi undersøger muligheden for at låne penge hos andre vinterbadeklubber, hvis det bliver nødvendigt, lyder det fra formanden.

Tirsdag fik foreningen lavet jordbundsundersøgelser ved søbredden for at finde ud af, hvordan saunaens fundering skal være - så selvom der stadig er et stykke vej til de 1,5 mio. kr., lader der ikke til at herske tvivl om, at der under alle omstændigheder kommer en sauna.

De 160 medlemmer, der allerede mødes for at hoppe i det kolde vand i Sorø Sø, kommer både fra Sorø, Ringsted, Køge og Slagelse. Og Ulla Beck er ikke i tvivl om, at en sauna kommer til at bidrage til nye relationer og livet i Sorø generelt.

- Jeg tror, det bliver et scoop for byen. Meget af det, vi slår os på i de mindre byer, er jo foreningslivet. Jo flere foreninger der er, jo flere segmenter, som ellers ville flytte ind til København, kan vi fastholde her, lyder det fra formanden.

Indtil videre har vinterbadeklubben ved særlige lejligheder lejet en mobil sauna, men i hverdagen hopper medlemmerne direkte i søen, uden først at have varmet sig i en sauna.

Ulla Beck opfordrer interesserede til at få meldt sig ind i foreningen inden næste sæson, for når først saunaen er etableret, vil der blive opkrævet et indmeldingsgebyr, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt.