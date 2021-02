Tøjbutikkerne i Holberg Arkaden får nok ikke lov til at åbne på mandag, men Vibecke Møller fra Viben håber til det sidste. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Et lille håb for arkade-butikkerne

Butikkerne i Holberg Arkaden i Sorø må efter alt at dømme ikke genåbne på mandag den 1. marts.

En af dem, der er virkelig ærgerlig over det, er Vibecke Møller, der er indehaver af modetøjsbutikken Viben.

- Butikkerne i arkaden har snakket sammen, og vi har et lille håb om, at vi måske alligevel må åbne. Men det kan først blive afklaret søndag, siger Vibecke Møller.

- Jeg har klaret den indtil videre, men nu begynder det at gå ud over privatøkonomien, siger Vibecke Møller.

- Jeg kan godt forstå, de er happy. Jeg glæder mig, til det bliver mig, der skal åbne dørene i butikken. Jeg har alt for mange varer og snart for lidt plads, så det haster med at få åbnet, siger hun.