Se billedserie Fra venstre er det Dennis Rosenkvist med Carl, Signe Holmegaard Andersen, Emilie Steensby, Morten Bunde Schmidt med Castor og borgmester Gert Jørgensen. Parrene fik i gave blomster samt en boks med 12 lokale oplevelser, som de nu kvit og frit kan gøre brug af. Foto: Bjarne Stenbæk

Et let valg for tilflyttere: Dianalund har hele pakken

To familier måtte dele hæderen for at få Sorø Kommune over 30.000 indbyggere.

Sorø - 29. november 2020 kl. 05:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der er noget større udskiftning i en kommune, end de fleste nok forestiller sig. Nogen bliver født, andre dør, flytter fra eller til. Sådan var det også i dagene omkring 3. november, hvor man på rådhuset i Sorø i et øjebliks uopmærksomhed faktisk rundede de 30.000 indbyggere. Og hver gang, en kommune runder sådan en milepæl, er der tradition for at fejre det.

