Et forår med syngepigerne fra Bakkens Hvile og Tørfisk

Vesthhuset byder på 16 forårskoncerter.

Sorø - 09. december 2020 kl. 19:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det er ikke så let for spillestederne i øjeblikket, men selv om der er store udfordringer er det lykkedes Peter Vesth i Vesthhuset på Frederiksbergvej i Sorø at skrue et stærkt forårsprogram sammen.

Husværten spiller selv en lidt større rolle denne gang end normalt, men det gør ikke noget, når man har en stor og solid fanskare og kan smide en trumf så tung som mere end 60 placeringer på Dansktoppen.

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg kan opleves søndag den 21. marts og den 16. maj. 21. februar er de sammen med Louise Espersen, Joane Reinholdt og Jens Varmløse med to koncerter henholdsvis klokken 12.00 og 15.00.

Tørre fisk og tøsesang Tørfisk er et sikkert hit i Vesthhuset. Denne gang har Peter Vesth fået vestjyderne til at komme på besøg lørdag den 10. april både klokken 10.00 og klokken 13.00. Også Naboerne giver to koncerter samme dag. Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen kan man høre søndag den 11. april henholdsvis klokken 12.00 og 15.00.

Syngepigerne fra Bakkens Hvile er normalt garanter for et festligt og lettere frivolt show. Dot Wessmann, Ann Farholt Tina Grunwald gæster Vesthhuset sammen med pianisten Kenneth Sichlau søndag den 25. april.

Inden foråret sluttes af med Vesth og Rusbjerg 16. maj dukker Bibi og Snif med guitaristen Henrik Skriver op 2. maj, og ugen efter er det de fra Barbacoa på Gran Canaria samt Faaborg nok så kendte Løven & Hulken, der er på scenen til en syng-med eftermiddag. Denne gang i form af Løven, Kim, Hulken mæ' Ricko.

Men inden man kommer så vidt, skal Vesthhuset naturligvis også igennem marts. Det sker på bedste vis, når Erik Grip 7. marts byder Rose velkommen til en dans i den grønne lund, mens Kim Larsen-sangeren Lune Carlsen styrer mikrofonen både klokken 12.00 og klokken 15.00 den 14. marts. Mads >Toghøj lukker marts den 28. med sange fra sin hjemstavn på Skagen krydret med Elvis, Johnny Cash med mere.

Hvor der ikke er nævnt andet, foregår arrangementerne fra klokken 13.00-17.00.

Torsdags-hits Torsdagene er reduceret en del, men de er der dog stadig med underholdning fra klokken 18.00-22.00.

11. marts kommer countrysangeren Hallur Joensen - blandt andet kendt fra Mariehaven - og med reference til 60'ernes hitlister er det Johnny and the Heartbeats, der træder op 25. marts. 15. april dukker evigtunge Torben Lendager op med bandet Roosters, og 6. maj får legendariske Rocking Ghosts lov til at lukke torsdags-sæsonen med sange som »Oh, Oh, What a Kiss«, »Belinda« og alle de andre hits.

Endelig skal det da også nævnes, at den internationale plademesse afvikles lørdag den 27. februar fra klokken 11.00 til 15.00.

Bord og billetter kan bestilles på telefon 20 21 02 32 eller mailen vesthhuset.bord@gmail.com.