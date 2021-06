Se billedserie Indehaver af Obbekær Design & Kommunikation, Bolette Obbekær, fortalte om vigtigheden af en god og informativ hjemmeside. Foto: Merete Jensen

Et boost for de solo-selvstændige

Der var to oplæg på programmet, da Sorø Erhverv forleden havde inviteret til sommer-stormøde for solo-selvstændige.

Sorø - 24. juni 2021 kl. 15:59 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

15 solo-selvstændige var mødt op til et fagligt energiboost, hvor Bolette Obbekær gav tips og tricks til hjemmesideopbygning.

- Kunden skal på få sekunder kunne afkode, om det er en side, man »gider« at investere tid og krudt på. Derfor er det meget, meget vigtigt, hvordan man præsenterer sig selv og sin virksomhed, lød det fra Bolette Obbekær, som selv driver Obbekær Design & Kommunikation.

En jungle Efter en kort pause tog Henrik Seibæk over, og han fortalte om CRM (Customer Relationship Management, red), som let oversat er et kundeinformationsstyringssystem, hvor computeren er programmeret til at huske, afgrænse og sortere i informationer om kunden.

- I dette øjeblik er der 613 forskellige CRM-systemer, og det kan være en ren jungle at finde rundt i - alt efter hvilket behov man har for sin virksomhed. Men jeg har udviklet et gratis CRM-system, som dækker bredt, forklarede Henrik Seibæk, inden han fortsatte:

- Mit system bygger eksempelvis på automatisering, for som solo-selvstændig kan det nogle gange være svært at huske at sende fakturaer, da man er så opsat på at passe kunderne. Mit CRM-system genererer selv fakturaen ud fra specifikke data, og så kan man vælge at sende den med det samme. Der er mange små og mellemstore virksomheder, der har brug for hjælp til digital omstilling, fortalte han.

Overvejer at udvide Disse stormøder for solo-selvstændige holdes to gange årligt - om sommeren og til jul.

- I øjeblikket har vi tre netværk for solo-selvstændige med cirka 15 personer i hver. Men vi overvejer faktisk at udvide med endnu et, da søgningen til denne type netværk er stor, siger erhvervschef Laila Haunstrup Bregner Carlsen.

Da solo-selvstændige - i ordets natur - sidder meget alene i hverdagen, er disse netværk en god mulighed for faglig sparring. De ordinære netværksmøder holdes én gang om måneden, og så mødes alle netværk to gange om året til stormøde.

Hvis man er solo-selvstændig og gerne vil vide mere om disse netværk, så er man velkommen til at kontakte erhvervskonsulent Ditte Pi Christensen på telefon 21551843 eller på mail dpc@soroe.dk