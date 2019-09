Esport vokser eksplosionsagtigt i Danmark. Dette foto er fra et stort arrangement i Dianalund tidligere på året. Foto: Thomas Olsen

Esporten i Sorø er godt på vej

Sorø - 06. september 2019 kl. 15:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreløbig står der mere end 60 interesserede på den Esports-liste, SOR IF har lavet, så den nye aktivitet i foreningen er med andre ord godt på vej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi vil lørdag den 7. september også være at finde i Holbergarkaden, hvor man kan få lov til at dyste med nogle af vores spillere og i øvrigt få information om aktiviteten, siger formanden for SOR IF, John Christoffersen.

1. oktober håber foreningen, at det nye skib kan sættes i søen.

- I næste uge holder vi møde med de kommende trænere og teknikere, fortæller John Christoffersen.

- Vi skal også have købt det rigtige udstyr, ligesom trænerne skal på kursus.

Med til at sikre, at SOR IF kan komme i gang med Esport, er et markant sponsorat fra Fibia, der som netleverandør naturligvis også har en interesse i at få bragt E-sporten frem i forreste række.

- Det lokale i hallen, vi har aftale om at kunne benytte, skal vi have indrettet til formålet, og så kan vi melde ud, hvilke dage og tidspunkter vi træner, siger John Christoffersen.

Spillerne bliver inddelt efter spil, niveau, alder og lignende.

Ikke mindst for de forældre, der var til informationsmødet i torsdags, var der glæde over, at SOR IF i Esporten også vil arbejde med fysisk og mental træning samt med. Spillerne får et favorabelt tilbud om at kunne deltage på klubbens »Fun & Friends«-hold.

SOR IF skal også have søgt fonde og kommunale puljer for at få midler til at strikke det helt rigtige tilbud med det helt rigtige udstyr sammen.