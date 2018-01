Erindringsværksted blev til bog

- Da jeg flyttede til Degneparken for lidt over et år siden, snakkede jeg med en anden beboer, Bitten Sandholdt, om, at der ikke skete så meget her. Så fandt vi på at mødes hver tirsdag omkring et tema, som vi skulle snakke om, fortalte Bent Kristiansen ved bogpræsentationen forleden.