Erhvervskonsulent med et imponerende CV

Sorø - 22. juni 2021 kl. 20:02 Af Merete Jensen

Henrik Billstrøm er en mand med mange talenter. Nu er han den nye erhvervskonsulent hos Lysen Biler.

Han er blevet kaldt »manden med den gyldne mikrofon« og »den mest irriterende halspeaker« til en Champions League-håndboldkamp. Han er blevet registreret af Guiness Rekordbog for - som DJ - at spille musik i fire døgn i træk til et arrangement i Stenlille. Han er autodidakt kok, har en uddannelse som tøjekspedient, og har arbejdet som administrativ medarbejder for håndboldstjernen Anja Andersen i to år. Han er Henrik Billstrøm, radiovært, multikunstner og den nye erhvervskonsulent hos Lysen Biler.

Et nysgerrigt menneske

- Jeg elsker udfordringer og er nysgerrig i alle livets facetter, og så har jeg levet det meste af mit liv med at kommunikere med folk på den ene eller den anden måde, og det gør jeg også i jobbet som erhvervskonsulent, siger 56-årige Henrik Billstrøm med et smil. Han har været i bilbranchen i Slagelse i sammenlagt fem år, dog afbrudt af et konsulentjob i FoodService Danmark, hvor han var ansvarlig for »kød og pålæg« i 41 butikker i Danmark gennem 2½ år.

- Jeg ser mig selv som lidt af en multikunstner, for jeg udfordrer mig selv og sætter mig gerne ind i nye ting. Det gør også, at jeg kan lidt af hvert - og så er jeg god til at være mig selv! Desuden har jeg nydt at kaste mig over de arbejdsmæssige udfordringer, der mere eller mindre er »dumpet« ned. Men jo, jeg har lavet mange ting, og det kendetegner nok også mig som menneske. Der er fuld fart på, og jeg er enormt god til at powernappe, siger han med et smittende grin.

God til relationer

Hvis man synes, at man kender stemmen, så kan det være, at man har hørt ham i løbet af de 16 år, Henrik Billstrøm har været i æteren på Radio SLR. Men allerede nu har Anders og Christian Lysen nydt godt af Henrik Billstrøms evne som speaker på diverse radiospots.

- Jeg elsker kommunikation og dét at have med mennesker at gøre, og så betyder frihed enormt meget for mig i mit arbejde. Uanset hvad jeg har kastet mig over, så er jeg altid gået helhjertet ind i det, for min interesse ér mit arbejde. Som erhvervssælger drejer det sig om at opbygge relationer, have gensidig tillid, være løsningsorienteret og lytte til kunden, forklarer Henrik Billstrøm.

Som erhvervskonsulent hos Lysen Biler vil Henrik Billstrøm have et fysisk kontor på Nørrevej i Sorø, men geografisk er der ingen bindinger, hvis en køber ønsker at opgradere vognparken.

- Jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle Lysen-forretningen, og så er jeg allerede i gang med at dykke ned i »motorrummet« for at lære processerne at kende, og dem er der mange af i så stort et bilhus.

Hvis man vil vide mere om Henrik Billstrøm og Lysen Biler, så kan man gå på hjemmesiden www.lysenbiler.dk

Fakta om Billstrøm

56 år

Gift med Hanne

Far til tre (parret har syv børn tilsammen)

Bor i Nordrup ved Dianalund

Selvstændig allerede som 15-årig med diskoteket Rendez-Vous

Uddannet tøjekspedient hos Marius Hansens efterfølger i Høng

Langt CV med jobs lige fra halspeaker til autodidakt kok, radiovært på Radio SLR, administrativ medarbejder for Anja Andersen i Slagelse DT, salgskonsulent, bilsælger og DJ

Pr. 1. juni ansat som erhvervskonsulent hos Lysen Biler