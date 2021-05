Erhvervs-stafetten fra fire verdenshjørner ender på Torvet

Udover de arrangementer, der er på de enkelte virksomheder, har erhvervslivet i Sorø Kommune sat et særligt stafetløb i søen for at markere den trivselsdag, som Sorø Erhvervsudviklingsråd og Sorø Erhverv står bag på onsdag den 19. maj.