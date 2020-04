- Det er vigtigt at have fokus på trivsel - både i forhold til medarbejdere, kolleger og kunder, siger formanden for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Erhvervs-formand: Trivsel i fokus - også i en coronatid

Sorø - 14. april 2020

Formanden for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow, opfordrer til, at man i de lokale virksomheder ikke mindst i denne tid også retter fokus mod trivsel.

- At trives er en vigtig brik i vores modstandskraft, siger han.

- Derfor skal vi hjælpe hinanden med at holde fællesskabet og sammenholdet intakt. Dialog og evnen til at lytte er nøgleordene. Jeg taler og mailer dagligt med mine medarbejdere. Det handler ikke kun om arbejde, men også om god musik, jeg har hørt, så får de lige et link eller et påskeæg på vej med posten. Den anden dag fik jeg en sms med et foto "så er der lakridsis" - en kollega som var i gang med at lave is til familien. Min pointe er, at vi skal holde kontakten og stadig fortælle de små dagligdags historier, som vi normalt deler over frokosten. Vi er ikke alene selvom vi ikke må mødes.

Michael von Bülow siger videre, at det ikke kun gælder for medarbejderne. Det gælder også for kunderne.

- Telefonen ringer måske ikke så meget, som den plejer, der bestilles færre opgaver eller slet ingen, fortsætter han.

- OK, så må jeg jo blive iværksætter igen - jeg skriver og ringer til kunderne bare for at høre, hvordan det går, og for at se, om der er opgaver, vi kan løse sammen. Jeg lytter også til deres situation. Det er en blandet cocktail af vrede, bekymringer og angst, men også af kamgejst, nye ideer og vilje til at komme igennem krisen. I samtalen får vi luft for vores tanker, og så gemmer der sig også en del inspiration i gode samtaler. Derfor lyder min opfordring: "Tal med en kolleger eller en kunde hver dag", det giver sammenhold og du er ikke helt alene.