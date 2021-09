Erhverv: Sorø Kommune er fortsat regionsmester

- For mig er det afgørende, at Sorø Kommune fortsat befinder sig i den bedste tredjedel af landets kommuner set med erhvervslivets øjne. Jeg glæder mig over, at vi får en 10. plads i kategorien Overordnet Erhvervsvenlighed og ikke mindst over, at næsten 80 procent af de adspurgte - altså otte ud af 10 - virksomheder ville anbefale andre at etablere sig i kommunen. Det fortæller mig, at vores virksomheder er glade for at være her - selvom der naturligvis altid er ting, vi kan gøre bedre.