Epilepsihospitalet får 17 mio. til at forbedre behandlingen

Sorø - 05. april 2019

17 millioner kroner fordelt over de næste fire år skal styrke Filadelfias epilepsihospital i Dianalund, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Pengene skal gå til to konkrete formål.

For det første skal hospitalet udbrede sin viden om epilepsi. I samarbejde med regioner, kommuner, fagmiljøer og Epilepsiforeningen skal hospitalet være med til at sikre, at den sundhedsfaglige viden på området er tilgængelig og bliver udbredt på tværs af forvaltninger og fagområder. 5 af de 17 millioner kroner skal bruges til det.

For de sidste 12 millioner kroner skal Epilepsihospitalet i samarbejde med regionerne forbedre patienternes overgang fra barn til voksen. Man vil udvikle og afprøve nye løsninger, der tager udgangspunkt i patientgruppens særlige behov.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der i alt har afsat 32 millioner kroner til at styrke epilepsiområdet, og 17 af de 32 millioner kroner er altså øremærket hospitalet i Dianalund. Pengene kommer fra sundhedspuljen fra finansloven for 2019.

Torsdag eftermiddag besøgte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og folketingsmedlem og formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) Epilepsihospitalet i Dianalund.

Her talte de blandt andet med patienten Marlene Stærke. Hun har epilepsi og har oplevet, hvilken forskel den rigtige viden om sygdommen betyder.

- Tidligere virkede min medicin ikke, og jeg fik mange anfald. Efter 10 minutter her på Epilepsihospitalet fandt de ud af, at medicinen passerer for hurtigt gennem mine tarme. Derfor blev min dosis sat op, så jeg optager mere af medicinen, og nu virker det bedre. Det havde de andre læger ikke tænkt på, siger Marlene Stærke.

Nu får hun i gennemsnit et stort anfald om måneden.

- Og nu er jeg her for at se, om vi kan stoppe det store anfald. Det kunne være rart at slippe for. Det tror vi på, siger Marlene Stærke.

For sundhedsminister Ellen Trane Nørby var det naturligt at give Epilepsihospitalet en central rolle i styrkelsen af området.

- Der er meget specialviden her på hospitalet, som skal ud til hele landets patienter. Tingene behøver ikke at ligge omkring de store byer, for det er her, man har den specialviden, siger Ellen Trane Nørby.

For nylig viste et eftersyn af området, at behandlingen for epilepsi halter på flere punkter.

- Det her er en vigtig saltvandsindsprøjtning, men det betyder ikke, at vi er i mål. Vi vil gerne lave en helhedsplan for epilepsiområdet, siger Ellen Trane Nørby.